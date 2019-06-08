Trabzonspor aradığı forveti buldu! 31 maçta 18 gol...

Trabzonspor’un transfer teklifi yaptığı Vlatko Stojanovski için Makedonya’dan ilginç bir yorum geldi...

31 maçta 18 gol!

Renova takımında forma giyen ve bu sezon 31 maçta 18 gol atan 22 yaşındaki golcünün Makedonya alt liglerinde oynayan Yukarı Banitsa'daki Trabzonsporlu yöneticiler tarafından Türk ekibine önerildiği, hatta bizzat kulüp başkanını arayarak transfer teklifinde bulundukları iddia edildi. Trabzonspor’un ayrıca bu transferde eski oyuncusu Zarko Serafimovski’yi de devreye soktuğu iddia edildi. Kariyerini Renova’da tamamlayan ve daha sonra bu kulüpte bir süre görev alan Makedon eski futbolcusunun transfere el attığı belirtildi.

Kaynak: Fotospor