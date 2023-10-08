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Spor Trabzonspor anlaşmaya vardı! İşte yeni teknik direktör
Spor

Trabzonspor anlaşmaya vardı! İşte yeni teknik direktör

Yeniakit Publisher
2023-10-08 10:34:00 -
Trabzonspor anlaşmaya vardı! İşte yeni teknik direktör

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile her konuda anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'yı takımın başına geri getirmeye hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bordo-mavili yönetim, Avcı ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağladı.

Nenad Bjelica ile sözleşme fesih görüşmelerine devam eden Trabzonspor, kısa zamanda bu süreci tamamlamak ve Avcı'yı takımın başına getirmeyi planlıyor.

EGEMEN KORKMAZ DA DÖNÜYOR

Trabzonspor'da daha önce Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak görev yapan Egemen Korkmaz da deneyimli teknik adamla birlikte eski görevine geri dönecek.

Trabzonspor'da daha önce Kasım 2020 - Mart 2023 döneminde çalışan Abdullah Avcı, 1.93 puan ortalaması yakalamıştı. Deneyimli teknik adam yönetimindeki Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda ise Süper Lig'de şampiyon olmuştu.

 

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