Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta?
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 333 gündür dış sahada kaybetmedi. Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor Alanyaspor maçı hakemi kim? Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda?
Trabzonspor, 21 deplasman maçında 11 galibiyet, 10 beraberlik alarak 1981-82 ve 1982-83 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu kırdı. Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Zorlu mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya’nın yardımcılıklarını İbrahim Özbey ve Alpaslan Dedeş yapacak.Trabzonspor Alanyaspor karşılaşmasıın dördüncü hakem olarak ise Alper Çetin görevlendirildi.
Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda?
Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan müsabaka beIN SPORTS HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor Alanyaspor maçı maçı ne zaman?
Trabzonspor Alanyaspor 27 Eylül Pazartesi günü karşı karşıya gelecekler. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşması saat 20:00'da oynanacak.
Trabzonspor Alanyaspor maçı kadrosu
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Vitor Hugo, Edgar Lee, Stefano Denswil, Marek Hamsik, Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius.
Alanyaspor : Serkan Kırıntılı, Juanfran, Avaziem, Milunovic, Borja, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Davidson, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Diedhjou.