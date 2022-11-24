Trabzonspor, Adrian Şut için teklif yapacak

Trabzonspor, Dünya Kupası için verilen arada transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavili kulüp, Rumen ön libero Adrian Şut için kulübü FSCB'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor, Dünya Kupası için verilen arada transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavili kulüp, Rumen ön libero Adrian Sut için kulübü FSCB'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fanatik'e göre; ara transfer döneminde kadrosuna 1-2 takviye yapmayı planlayan Trabzonspor Romanya'nın FSCB takımında oynayan Adrian Şut için harekete geçti. Artı 1 yabancı kontenjanı boş olan Trabzonspor’un, oyuncunun 1999 doğumlu olup bu kurala uyması nedeniyle de transfer için istekli. Bilindiği üzere, TFF tarafından kulüplere 14 yabancı hakkı tanınırken, 1 oyuncunun da 1998 doğumludan küçük olması şartı sunuyor.

Romanya basını FCSB’nin genç orta saha oyuncusuyla Bordo-Mavililer’in uzun süredir ilgilendiğini ve resmi teklif yapmaya hazırlandığını doğruladı. FCSB’nin, Trabzonspor'dan bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro talep edeceği iddia edildi. 23 yaşındaki Şut, orta sahanın merkezinde görev yaparken, her iki ayağını da kullanabiliyor.

Kulübüyle 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 13 maçta 1 asist kaydetti.