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Spor Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar
Spor

Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar

Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de 5 oyuncu değişikliğine gitti

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:24:42 -
Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar

TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, fazla forma şansı bulamayan oyuncularına da görev verdi.

Avcı, geçen hafta ligde 0-0 berabere kaldıkları Hes Kablo Kayserispor maçı 11'ine göre 5 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, Uğurcan Çakır, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın yerine ilk 11'de Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Faruk Can Genç, Flavio ve Plaza’ya görev verdi.

Karadeniz ekibinde Uğurcan, Ekuban, Afobe, Djaniny, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Campi olmak üzere 7 oyuncu kadroda yer almadı.


- Plaza ve Faruk Can ilk kez


Trabzonspor'da sezon başında takıma katılan ve şu ana kadar sadece iki maçta 6 dakika süre alan Stiven Plaza, Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez bordo-mavili formayla 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen sol bek oyuncusu Faruk Can Genç de ilk kez bordo-mavililerde A takım ile resmi maç oynadı.

Trabzonspor'da yedek kulübesinde ise başka forvet oyuncusu yer almadı.


- Stoperleri değiştirmedi


Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, stoper oyuncularını değiştirmedi.

Karadeniz ekibinin savunmasında Edgar Ie ile Vitor Hugo görev yaparken, Hüseyin Türkmen ile Majid Hosseini kulübede yer aldı.

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