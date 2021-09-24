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Spor Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda yenilmezlik rekoru kırdı
Spor

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda yenilmezlik rekoru kırdı

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürerek bu alanda rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 07:11:00 -
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda yenilmezlik rekoru kırdı

En son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 333 gündür dış sahada kaybetmedi.

Bordo-mavililer, 21 deplasman maçında 11 galibiyet, 10 beraberlik alarak 1981-82 ve 1982-83 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu kırdı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde hiç dış saha maçında mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki 20 deplasman maçında 11 galibiyet, 9 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Avcı ile 18 maçtır yenilmiyor

En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi.

Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

 

 

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