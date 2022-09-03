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Spor Trabzonspor, 3 puanı tek golle kaptı!
Spor

Trabzonspor, 3 puanı tek golle kaptı!

Trabzonspor, ligin 5. haftasının açılış maçında Ümraniyespor'u deplasmanda Trezeguet'in attığı tek golle 1-0 mağlup etti. Puanını 10'a yükselten Bordo-Mavililer ligde maç fazlasıyla üçüncü sıraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 01:08:00 -
Trabzonspor, 3 puanı tek golle kaptı!

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor İstanbul deplasmanında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Karadeniz ekibi ikinci yarıda Trezeguet'in golüyle 1-0 kazandı.

Seken topu boş kaleye yolladı

Bordo-Mavililere 3 puanı getiren 60'te geldi. Bakasetas'ın ceza alanı dışından vuruşunda Serkan Kırıntılı topu kurtardı, seken topta Trezeguet topu boş ağlara gönderdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca 3 puan Trabzonspor'un hanesine yazıldı.

Bordo-Mavililer bu sonuçla ligde 5 hafta sonunda 10 puana ulaşarak maç fazlasıyla 3'üncülük koltuğunun yeni sahibi oldu. Ümraniyespor ise 1 puanda kaldı.

 

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