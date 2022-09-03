Trabzonspor, 3 puanı tek golle kaptı!
Trabzonspor, ligin 5. haftasının açılış maçında Ümraniyespor'u deplasmanda Trezeguet'in attığı tek golle 1-0 mağlup etti. Puanını 10'a yükselten Bordo-Mavililer ligde maç fazlasıyla üçüncü sıraya çıktı.
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor İstanbul deplasmanında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Karadeniz ekibi ikinci yarıda Trezeguet'in golüyle 1-0 kazandı.
Seken topu boş kaleye yolladı
Bordo-Mavililere 3 puanı getiren 60'te geldi. Bakasetas'ın ceza alanı dışından vuruşunda Serkan Kırıntılı topu kurtardı, seken topta Trezeguet topu boş ağlara gönderdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca 3 puan Trabzonspor'un hanesine yazıldı.
Bordo-Mavililer bu sonuçla ligde 5 hafta sonunda 10 puana ulaşarak maç fazlasıyla 3'üncülük koltuğunun yeni sahibi oldu. Ümraniyespor ise 1 puanda kaldı.