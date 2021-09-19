Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu.

13. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çıkardı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Abdülkadir Ömür'ün havadan pasında Cornelius, kafayla topu Bruno Peres'e indirdi. Bu oyuncu sağdan ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Nwakaeme'nin arka direkte yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında takımlar gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarı

53. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktasına yakın bir noktadan pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan ağlara gitti: 0-1.

81. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanatta son çizgiden ortasına, arka direkte Eysseric'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor ligde 4. galibiyetini aldı

Bu sonuçla ligde 4. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 13'e çıkardı. Üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.

Abdulkadir Parmak sakatlandı

Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak, 47. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Berat Özdemir'in yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, büyük şanssızlık yaşadı. Abdulkadir, orta sahada Loret Sadiku'dan sıyrıldıktan sonra sol arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı.

Saha içinde ilk müdahalesi yapılan bordo-mavili futbolcu, oyuna devam edemedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Abdulkadir Parmak'ın yerine 50. dakikada Yusuf Sarı'yı sahaya sürdü.

Bakasetas, 3. golünü attı

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, bu sezon 3. kez fileleri havalandırdı.

Bordo-mavili takımda 2. sezonunu geçiren Bakasetas, 2021-2022'de ligde çıktığı 5. maçta 3. golünü kaydetti.

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk 2 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup ettiği müsabakalarda birer gole imza atan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kasımpaşa karşılaşmasının tek golünü kaydederek alınan galibiyette başroül üstlendi.

Öte yandan, mücadelenin 83. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna giren Trabzonspor'un milli futbolcusu Dorukhan Toköz, bordo-mavili formayı ilk kez giydi.