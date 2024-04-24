Trabzonspor 10 kişiyle finale göz kırptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 3-2 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Tam beş gole sahne olan müthiş mücadele ev sahibi Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri Visca, Denswil ve Fountas kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golleri ise Mendes ve Paoletti'den geldi.

Trabzonspor'da Enis Destan, VAR incelemesi sonrası rakibine attığı yumruk nedeniyle 45+1. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 8 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak.

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Yılmaz için saygı duruşu

Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için saygı duruşunda bulunuldu.

Her iki takım futbolcuları da siyah bant takarken skorbordda da Mehmet Ali Yılmaz’ın Trabzonspor başkanlığı dönemindeki görsellerine yer verildi. Mehmet Ali Yılmaz için pankart asan taraftarlar, “Efsane başkan” ve “Büyük başkan” tezahüratlarında bulundu.