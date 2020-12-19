Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor ile Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Karadeniz derbisi nefes kesen anlara sahne oldu.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı. Konuk takım 36. dakikada Milan Skoda'nın penaltı golüyle öne geçerken, bordo mavililer 53'te Caleb Ekuban'ın penaltısıyla skoru eşitledi. Trabzonspor'da 65'te Jorge Djaniny 65'te takımını üstünlüğe taşıdı

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor 17 puana yükselirken 6 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı, son iki haftadaki beraberliklerin ardından ise 3 puanı kaptı. Rizespor 15 puanda kalırken, son 4 haftadaki 3. yenilgisini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı özeti

1' Mücadele Ali Şansalan'ın düdüğüyle başladı.

4' Michalak'ın sağ taç çizgisi önünden ortasında herkesi aşan top ters taraftan ceza alanını terk etti.

12' TEHLİKE! Ekuban'ın derinlemesine pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Djaniny dar açıdan vuruşunu yaptı, kaleci Gökhan direk dibinde topun sahibi oldu.

20' Rizespor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası Donsah'ın şutunda savunmadan seken top kaleci Uğurcan'da kaldı.

25' DİREKTEN DÖNDÜ! Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme önünü açıp vuruşunu yaptı, savunmaya da çarpan top direkten dışarı çıktı. Korner.

33' PENALTI! Ceza alanı içinde topu alan Michalak son çizgiye inmek isterken Marlon'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

35' GOL! Milan Skoda penaltıdan ortaya doğru bir vuruş yaptı, kaleci Uğurcan topa müdahale etti ancak gole engel olamadı: 0-1

37' ÇİZGİDEN ÇIKTI! Ekuban'ın ara pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Djaniny kalecinin üzerinden aşırttı, ağlara doğru giden topu Rizespor savunması çizgiden çıkardı.

42' Djaniny'nin ceza alanı ön çizgisinden vuruşunda top üstten auta gitti.

İLK YARI SONUCU: Trabzonspor 0-1 Çaykur Rizespor

45' Trabzon'da ikinci yarı başladı!

46' Trabzonspor savunmasının hatasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Tunay Torun, Uğurcan'ı çalımlamak isterken yerde kalmıştı. Hakem bu pozisyonda Uğurcan'ın herhangi bir müdahalesi olmadığını belirtti.

49' MÜTHİŞ POZİSYON! Onur Bulut sağ kanattan taşıdığı topu penaltı noktasına doğru ortaladı, kaleye sırtı dönük olan Skoda gelişine müthiş bir vole vurdu. Top direkten döndü.

50' PENALTI! Nwakaeme'nin kafayla içeri çevirdiği topu kontrol etmek isteyen Ekuban, Emir Dilaver'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

52' GOL! Ekuban penaltıdan çok sert bir vuruş yaptı, kaleci Gökhan ters köşeye yattı ve maça denge geldi: 1-1

54' Çaykur Rizespor'da Fernando, hakeme yönelik tepkili hareketi nedeniyle sarı kart gördü.

62' Trabzonspor'da Lewis Baker yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.

64' GOL! Marlon'un müthiş pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Djaniny, karşı karşıya pozisyonda kaleci Gökhan'a şık bir çalım attı ve topu boş ağlara yolladı: 2-1

79' İKİ GÜZEL HAREKET! Marlon'un kullandığı serbest vuruşta köşeye doğru giden topu Gökhan Akkan son anda kornere çeldi.

MAÇ SONUCU: Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor