Trabzonlu İmamoğlu İngiliz başkonsolosu hemşerisi ilan etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün yaptığı Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı toplantısında Kıbrıs Türk’ü olduğunu söyleyen Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo’yu ve annesini hemşerisi ilan etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İngiliz' sevdası bitmek bilmiyor. Son olarak İstanbul'a kar yağdığında İngiliz büyükelçi ile balıkçıda keyif çatan İmamoğlu, yaptığı yeni açıklama ile ise beyin yaktı.
Dün Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Toplantısı'na katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kıbrıs Türk’ü olduğunu söyleyen Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo’yu ve annesini hemşerisi ilan etti.
İmamoğlu'nun tuhaf açıklaması sosyal medyada alay konusu oldu.