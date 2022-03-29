  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Trabzonlu İmamoğlu İngiliz başkonsolosu hemşerisi ilan etti
Gündem

Trabzonlu İmamoğlu İngiliz başkonsolosu hemşerisi ilan etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün yaptığı Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı toplantısında Kıbrıs Türk’ü olduğunu söyleyen Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo’yu ve annesini hemşerisi ilan etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 12:22:00 - 2022-03-29 12:24:13

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İngiliz' sevdası bitmek bilmiyor. Son olarak İstanbul'a kar yağdığında İngiliz büyükelçi ile balıkçıda keyif çatan İmamoğlu, yaptığı yeni açıklama ile ise beyin yaktı.

Dün Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Toplantısı'na katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kıbrıs Türk’ü olduğunu söyleyen  Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo’yu ve annesini hemşerisi ilan etti.

İmamoğlu'nun tuhaf açıklaması sosyal medyada alay konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

fatih

herif Rum olduğu için normaldir . İstanbul tekfuru diye boşuna demiyoruz

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay