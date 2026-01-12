Trabzonlu dağcılardan Demirkapı’da gururlandıran kış zirvesi

Çaykara’nın turizm merkezi Uzungöl üzerinden bölgeye intikal eden 11 kişilik deneyimli ekip, tırmanış öncesi Demirkapı Yaylası’nda kamp kurarak hazırlıklarını tamamladı.

Zorlu doğa şartlarında gerçekleştirilen tırmanışın detayları şu şekildedir:

"Kampın ardından 9 sporcu zirve tırmanışı için harekete geçti. Zirveye ulaşan ekip, dönüşünü tamamlayarak yeniden kamp alanına döndü. İki sporcu ise çeşitli nedenlerle zirve tırmanışına katılamadı. Faaliyetin tamamlanmasının ardından kamp alanını toplayan dağcılar, bölgeden ayrıldı. Demirkapı Tepesi’ndeki kış zirve tırmanışı, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sorunsuz şekilde tamamlandı."

Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü ve Dağ Mihmandarı Fatih Yılmaz’ın liderliğinde yürütülen faaliyet, bölgedeki ekoturizm ve kış dağcılığı vizyonuna yeni bir soluk getirdi. Yılmaz, tırmanışın önemine dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlimizde artan dağcılık faaliyetlerinin bir yansıması olan bu tırmanışı Trabzon bölgesinde kış dağcılığının gelişmesi açısından önemli bir adım olarak görmekteyiz. Bir keşif tırmanışı olarak da değerlendirebileceğimiz bu tırmanışı bölgemizde bir çok yeni kış zirve tırmanış projesi fikri edinerek başarı ile bitirdik. Bölgemizdeki dağcılara örnek teşkil edip gerçekleşecek olan bir çok kış tırmanış faaliyetin başlangıcı olduğumuza eminiz. Yayla turizmi ile anılan bölgemizde ekoturizm açısından artık dağcılık ile de anılacaktır. Trabzonlular olarak birlik beraberliğimizin göstergesi olarak farklı kulüplerden tırmanışımıza ortak olan değerli dağcılık sporcusu arkadaşlarıma ve kulüplerine canı gönülden teşekkür ediyorum"