Trabzonlu çocuğun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri gündem oldu! İlk ses Ekrem'den çıktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon mitinginde sahneye çıkmak isteyen küçük bir çocuğu kırmayarak yanına aldı. Çocuk, "Bana mikrofonu verin." deyince, herkesi gülümsetti.

Sahneye çıktıktan sonra mikrofonu da eline alan küçük çocuk, "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısındaki, o adam hain, hain. En iyi adam burada. Oyunuzu ona verin." dedi.

İstanbul'daki yoğun kar yağışında, vatandaşları bir başına bırakarak, bir balıkçı lokantasında İngiliz büyükelçi ile yemekte ortaya çıkan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "siyaset ahlakı"ndan bahsetti.

Genel başkanının talimatına aldırış etmedi!

Kılıçdaroğlu'nun "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin." talimatına aldırış etmeyen İmamoğlu, "Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi." dedi. İmamoğlu, terör sevicilerle iş kotaran genel başkanını şöyle savundu:

Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş "hain" ifadesine gülüyor. Trabzon'un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, ilgili haberleri paylaşmayın talimatı vermişti