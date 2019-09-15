Trabzon'dan Diyarbakır annelerine anlamlı destek
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP aracılığıyla dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelere bir destek de Trabzonspor tribünlerinden geldi.15 Eylül 2019 Pazar 21:10
Bordo-mavili taraftarların kuzey kale arkası tribününde açtığı pankartta şehit Eren Bülbül ile annesinin fotoğrafı, Trabzonlu şehit Akın Çelebi ve HDP binası önünde eylem yapan annelerin fotoğrafına birlikte yer verilerek, "Bu sevda şehadete akın akın erenlerindir, yüreği yanık cesur annelerin sonuna kadar yanındayız." ifadelerine yer verildi.
Bordo-mavili taraftarlar, teröre tepki gösterirken "Ölürüm Türkiyem" şarkısı çalındı.
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