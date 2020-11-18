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Aktüel Trabzon'daki "Tarihi Kundupoğlu Konağı"nın restorasyonunda sona gelindi
Aktüel

Trabzon'daki "Tarihi Kundupoğlu Konağı"nın restorasyonunda sona gelindi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:32:41 -
Trabzon'daki "Tarihi Kundupoğlu Konağı"nın restorasyonunda sona gelindi

TRABZON (AA) - Trabzon'da sivil mimarinin en eski örneklerinden olan Kundupoğlu Konağı'nda restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarında sona gelindi.

Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesi'nde, tarihi 18. yüzyıla dayanan, tescilli konağı ziyaret eden Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, devam eden restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını inceledi.

Yıldız, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, sivil mimarinin en eski örneklerinden olan konakla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "2017 Yılı Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında yenileme projesi hazırlandığını belirtti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin Yıldız, "Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan alınan destekle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ile Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ortaklığıyla restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları başlatıldı. Şu anda bu çalışmalarda sona gelindi." dedi.

Hacısalihoğlu da Trabzon gibi tarihi geçmişi çok zengin bir şehirde; tarihi yapıların korunması, yenilenmesi ve geleceğe aktarılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Trabzon'da neredeyse her sokakta tarihi bir yapıya rastlamanın mümkün olduğuna işaret eden Hacısalihoğlu, "Bu yapıların restore edilerek yeniden kullanıma açılması şehrimize değer katmaktadır. Bu yönde yapılan çalışmaları destekliyoruz." diye konuştu.

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