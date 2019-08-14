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Trabzon'da yorgun mermi isabet etti, hayatını kaybetti!

Tonya ilçesinde, nereden geldiği bilinmeyen yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Sabri Baştan (86), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:12
Trabzon'da yorgun mermi isabet etti, hayatını kaybetti!

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Tonya'nın Şarlı Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada gezen Sabri Baştan, bir anda yere yığıldı. Çevredekiler tarafından Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baştan'ın başında mermi girişi tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Baştan, ambulans helikopter ile alınarak, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Sabri Baştan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, merminin geldiği yeri ve silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma yürütüyor. 

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:12
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