Trabzon'da yarın okullar tatil mi? 18 Ocak 2022 Salı Trabzon'da yarın okul var mı?

Yurdun birçok ilinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Kar yağışının devam ettiği iller arasında Trabzon da yer almakta. Trabzon’da kar yağışı ardından öğrenciler “Okullar tatil olacak mı?” sorusunu sormaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ve Afet Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamalara göre bugün Trabzon’da kar yağışı etkili olacak.

Trabzon'da bugün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trabzon Çukurçayır'da etkili olan kar yağışı sonrası araçlar rampayı çıkmakta zorlandı.

Trabzon'da okullar tatil mi?

Trabzon'da yarın okul var mı, tatil mi? Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi. Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi. Trabzon'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz Trabzon Valiliğinden bir açıklama gelmedi. Trabzon'da kar tatili olduğunda Valilik, resmi twitter hesabından kar tatili duyurusu yayınlamakta.