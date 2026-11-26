Trabzon’da yangın: İki iş yeri kül oldu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzon Ortahisar’da çıkan yangın büyük çapta hasara yol açtı; alevlerin sardığı 2 iş yeri tamamen yandı.
Kahramanmaraş Caddesi'ndeki bir çiçekçide gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki gözlükçüye de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İş yerlerinin kullanılamaz hale geldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı.
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