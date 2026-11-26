Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. Haftası dün gece oynanan 9 maçla tamamlandı. Fenerbahçe, Londra’da karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenmeyi başardı. Atletico Madrid de Viking’i kendi evinde 2-0 mağlup etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 5. haftasında 9 maç oynandı.
Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i Vedat Muric'in golüyle 1-0 yendi.
Günün öne çıkan maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Roma 2-2 berabere kaldı. PSG'nin gollerini Illia Zabarnyi ve Ousmane Dembele (penaltıdan), Roma'nın gollerini ise Mario Hermoso ve Donyell Malen (penaltıdan) attı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya): 0-1
Sabah (Azerbaycan) - Barcelona (İspanya): 1-4
PSG (Fransa) - Roma (İtalya): 2-2
Inter (İtalya) - Stuttgart (Almanya): 2-0
Atletico Madrid (İspanya) - Viking (Norveç): 2-0
Sporting (Portekiz) - Manchester United (İngiltere): 2-2
Club Brugge (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 0-3
Lille (Fransa) - Bayern Münih (Almanya): 2-1
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Fenerbahçe: 0-1
Salı gecesi oynanan maçların sonuçları:
Galatasaray - Aston Villa (İngiltere): 1-0
Bodo/Glimt (Norveç) - LASK (Avusturya): 1-0
Real Madrid (İspanya) - PSV (Hollanda): 5-1
Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-2
Arsenal (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-1
Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz): 0-1
Leipzig (Almanya) - Lens (Fransa): 3-1
Slovan Bratislava (Slovakya) - Real Betis (İspanya): 0-2
Como (İtalya) - AEK (Yunanistan): 1-0
REAL MADRİD ZİRVEDE
Ligde 5. haftanın ardından İspanya temsilcisi Real Madrid, 15 puanla zirvede yer aldı.
Madrid ekibinin ardından 13 puanlı PSG, 12'şer puanlı Como, Barcelona, Liverpool ve Real Betis sıralandı.
Galatasaray'ın 9 puanla 14. sırayı elde ettiği ligde Fenerbahçe ise 8 puanla 16. basamakta yer aldı.
Spor
Devler Ligi'nde temsilcimizden muhteşem zafer! Golcü yıldız sahneye çıktı, Ukrayna ekibi diz çöktü!