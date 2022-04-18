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Yerel Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü
Yerel

Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 12:31:00 -
Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, İbrahim Şenocak yönetimindeki otomobil ilçenin Akköse mahallesi Karayemişlik Küme Evleri mevkiinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Altıkardeş Deresi'ne yuvarlandı. Evlerine dönmeyen Şenocak ve yanındaki emekli öğretmen Abdulvahap Gür'den (78) haber alınamaması üzerine yakınları tarafından jandarma ve AFAD ekiplerine bilgi verildi. Yapılan araştırmada Şenocak yönetimindeki aracın Altıkardeş Deresi'ne yuvarlandığı belirlendi. Gece saatlerinde şahısların bulunduğu araca ulaşılırken, araçtaki iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden güçlükle çıkartılan iki kişinin cenazeleri ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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