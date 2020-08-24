Trabzon'da tır refüjü aşarak otomobille çarpıştı: 1 ölü
TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Fındıcak Mahallesi'nde, Trabzon istikametine giden Bolkvadze I. yönetimindeki Gürcistan plakalı tır, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hakan Çakıroğlu yönetimindeki 61 TZ 055 plakalı otomobile çarptı.
Savrularak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Hakan Çakıroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çakıroğlu'nun cesedini sıkıştığı araçtan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkardı.
Gürcü sürücü gözaltına alındı.