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Yerel Trabzon'da sokak ortasında silahlar çekildi: 2 ölü, 1 yaralı!
Yerel

Trabzon'da sokak ortasında silahlar çekildi: 2 ölü, 1 yaralı!

Trabzon'un Sürmene ilçesinde banklarda oturan 4 kişi arasında tartışma çıktı. 25 yaşındaki M.H.'nin silahla ateş etmesi üzerine iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 15:47:00 - 2022-07-15 15:50:29

Trabzon'un Sürmene ilçesinde banklarda oturan 4 kişi arasında tartışma çıktı. 25 yaşındaki M.H.'nin silahla ateş etmesi üzerine iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Sürmene-Köprübaşı dolmuş durağının yanındaki banklarda oturan 4 kişi arasında bugün tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.H isimli şahıs, yanında bulunan 3 kişiye ateş açtı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu U.B. M.A. ve H.D. isimli şahıslar vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. 24 yaşındaki U.B kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 22 yaşındaki M.A da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

SALDIRGAN TESLİM OLDU

20 yaşındaki H.D. ise KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan 25 yaşındaki M.H. polis ekiplerine teslim oldu.

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