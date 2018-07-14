Trabzon’da polisleri bile şaşırtan intihar girişimi

Trabzon’da hırsızlık suçundan gözaltına alınan bir kişi nezarette pet şişe kapağını yutarak intihara kalkıştı. Durumu son anda fark eden polisler zanlıyı kusturarak ölümden kurtarırken şüpheli şahıs daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trabzon’da hırsızlık suçundan gözaltına alınan İlker B., Çarşı Polis Merkezi'nde ifadesi alındıktan sonra nezarethaneye konulurken burada yanında bulundurduğu pet şişe kapağını yutmak suretiyle intihara kalkıştı. Durumu son anda fark eden polisler İlker B’ye ilk müdahaleyi yaparak kusmasını sağlarken İlker B. daha sonra polis merkezine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İlker B., ifadesi alındıktan sonra “Mabetten hırsızlık” suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.