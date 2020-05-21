  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı evde kılınır mı? | Bayram namazı nasıl kılınır?

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı arasında önemli görüşme

Bayram namazı kılınacak mı? | Camide bayram namazı kılınacak mı?

Gümrük vergisinde bir adım daha
için kalan
Aktüel

Trabzon'da panelvan yolcu durağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:43:01 -
Trabzon'da panelvan yolcu durağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde panelvanın yolcu durağına çarpması sonucu sürücü öldü, eşi ve oğlu ağır yaralandı.

Rize istikametine giden Şaban Gümüşler'in (59) kullandığı 53 ABC 146 plakalı panelvan, Karadeniz Sahil Yolu Yoroz Limanı mevkisinde yol kenarındaki durağa çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, eşi Asiye (62) ve oğlu Birol Asaf Gümüşler (15) ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Trabzon istikameti, temizleme çalışmalarının ardından yeniden araç geçişine açıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı