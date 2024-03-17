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Spor Trabzon'da olaylı maç! İsmail Kartal yaralandı
Spor

Trabzon'da olaylı maç! İsmail Kartal yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-03-17 21:03:00 -
Trabzon'da olaylı maç! İsmail Kartal yaralandı

Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta sarı-lacivertlilerin golünden sonra tribünlerden teknik direktör İsmail Kartal'ın kafasına bir cisim atıldı. Kartal hafif şekilde yaralandı.

Trendyol Süper Lig'in 3ç. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Sarı-Lacivertliler maçın 13. dakikasında Fred'in attığı golle öne geçti. Bu golden hemen sonra Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal başına gelen yabancı cisim nedeniyle yaralandı. Teknik direktörün başına buz konarak tedavi yapıldı.

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