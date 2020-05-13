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Trabzon'da Kovid-19 vakaları

Sağlık Müdürü Hakan Usta: - "Yoğun bakımdaki 2 hastamız takip ediliyor"

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:32:13 -
Trabzon'da Kovid-19 vakaları

TRABZON (AA) - Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, ildeki hastanelerin yoğun bakımlarında 2, servislerde de 35'in altında pozitif hastanın takip edildiğini bildirdi.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelenin vatandaşlarla başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

"Yoğun bakımlarda 2, servislerde 35'in altında pozitif hastanın takip edildiği" bilgisini paylaşan Usta, bunun oldukça sevindirici bir tablo olduğunu ancak rehavetle, ihmalle kurallara uymama ile tersine dönebileceğini bildiklerini kaydetti.

Usta, vatandaşlara evde kalmaları, zorunlu hallerde evden çıktıklarında ise maske kullanmaları ve ikili temaslarda mesafe kurallarına uymaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

Hastanelerin boşalmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Usta, "El birliği ile hastaneleri Kovid vakalarından arındıralım." ifadesini kullandı.

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