Trabzon'da korkutan gelişme

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı güncel verilere göre, Trabzon, nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü 'Çok yüksek riskli' kategorisindeki iller arasında yer aldı.

Salgınının başlamasından bugüne kadar 5 öğretmen hayatını kaybetti. Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan 45 öğretmenin de tedavisinin sürdüğü, 11 okulda ise salgın tedbirleri kapsamında eğitime ara verildiği öğrenildi.

Geçen hafta 100 bin kişide 226,14 olan vaka sayısı bu hafta 222,32’ye gerileyip, düşüş olsa da yine en fazla vakanın görüldüğü ilk 10 şehir arasında yer alan Trabzon, vaka sayısında düşüş olmasına rağmen, ‘kırmızı’ renkle işaretlenen ‘çok yüksek riskli’ il durumundan kurtulamadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, temaslı 70 öğretmenin de ev izolasyonunda olduğu, 11 okulda ise salgın tedbirleri kapsamında eğitime ara verildi.