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Trabzon'da kız kardeşini orakla öldürmüştü, ifadesi kan dondurdu!

Şizofreni hastası kız kardeşi Saniye Ölmez'i, tartıştığı evde orakla başına vurarak öldüren ve olayın ardından saklandığı ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından ağlarken yakalanan Hacı Ölmez, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

13 Kasım 2018 Salı 15:50
Trabzon'da kız kardeşini orakla öldürmüştü, ifadesi kan dondurdu!

Olay, cumartesi günü Ortahisar ilçesi Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası Saniye Ölmez ile ağabeyi Hacı Ölmez arasında babalarından kalan arazinin paylayımı konusunda tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hacı Ölmez, kardeşinin elinde bulunan orağı alarak, savurdu. Orağın başına isabet etmesiyle kanlar içinde kalan Saniye Ölmez, hayatını kaybetti.  Olay yerinden kaçan Hacı Ölmez, jandarma ekipleri tarafından saklandığı ormanlık alanda ağladığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. 

'ARSALARDA HAKKI YOK'
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hacı Ölmez, çıkarıldığı mahkemece tututuklanarak cezaevine konuldu. Hacı Ölmez, sorgusundaki ifadesinde olayın miras kavgasından dolayı yaşandığını anlattı. Kız kardeşini babalarından kalan yerleri istemesi nedeniyle çıkan tartışma sonucunda öldürdüğünü söyleyen Ölmez, "Eşinden ayrılan kız kardeşim, şizofren hastasıdır. Ben ona ev verdim, arsa verdim. Babamdan bana kalan yerlerden de pay istedi. Bu nedenle tartışma yaşıyorduk. Verdiğim yerle tatmin olmadı. Benden istediği arsalarda hakkı yoktur. Aramızda arazi yüzünden husumet vardır. Olay günü evimin önünde temizlik yaparken Saniye yanıma orakla geldi ve küfür etmeye başladı. Sonra bana vurdu, boğuşma oldu. Ben kendimi kaybettim. Kendime geldiğimde kanı gördüm ve kaçtım. Saniye'nin kafasına vurup vurmadığımı hatırlamıyorum" dedi.
Öte yandan Hacı Ölmez'in cinayetin ardından kaçtığı sırada yolda gördüğü köy muhtarına, ‘İşini bitirdim’ şeklinde söylemde bulunduğu iddialarını da hatırlamadığını söyleyerek, yaşanlar nedeniyle pişman olduğunu belirttiği öğrenildi. 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:50
  1. cinayet
  2. trabzon
  3. haberler

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