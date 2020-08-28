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Aktüel Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamında 27 binanın yıkımına başlandı
Aktüel

Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamında 27 binanın yıkımına başlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 21:47:22 -
Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamında 27 binanın yıkımına başlandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 27 binanın yıkımına başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Trabzon'da Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hayata geçirildiği belirtildi.

Proje kapsamında Ortahisar ilçesi Çömlekçi Mahallesi için açılan acele kamulaştırma davası sonucunda 27 binanın yıkımına başlandığı aktarılan açıklamada, TOKİ tarafından hayata geçirilen proje doğrultusunda inşa edilecek 106 konut ile 20 dükkanın ihalesinin 29 Temmuz'da yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, inşaatın başlaması için alanda bulunan binaların yıkım çalışmalarını gerçekleştirdiği vurgulanarak, ihalesi yapılan alandaki 27 adet parsele acele kamulaştırma davası açıldığı belirtildi.

24 adet parselin de acele kamulaştırma davasının sonuçlandığı bildirilen açıklamada, "Toplam 34 milyon 911 bin 65 lira 9 kuruş kamulaştırma bedeli hak sahiplerine ödenmiştir. Acele Kamulaştırma Davası biten 24 adet parseldeki taşınmazların tahliyeleri tamamlanmış olup, gerçekleştirilen yıkım ihalesi sonucu yıkımlarına başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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