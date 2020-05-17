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Trabzon’da karla kaplı yayla yolları açılıyor

Yaklaşın yaz ve yayla mevsimi ile birlikte Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla kaplı yayla yollarını açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:35:27 -
Trabzon’da karla kaplı yayla yolları açılıyor

Yaklaşın yaz ve yayla mevsimi ile birlikte Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla kaplı yayla yollarını açmak için yoğun çalışma yürütüyor.


Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada 18 yayla yolunda karla mücadele çalışması yürütüldüğü belirtilerek, “Koronavirüs salgını ile mücadelede etkin bir çalışma gerçekleştirirken, diğer faaliyetlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz. Şu anda Arsin ilçesi yayla yolları, Kadırga Yaylası-Şahmelik Obası, Araklı’nın Taşgeçit Yaylası, Sürmene’nin Kal ve Büyük Yaylası, Maçka’nın Sarıtaş, Taşgeçit, Kürtdere ve Camiboğazı Yaylası, Çaykara’nın Eğrisu, Halkomas ve Koğuktaş Yaylası ile Hayrat’ın Sarmaşık Mahallesi’nde başlattığımız karla mücadele çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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