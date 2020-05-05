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Aktüel

Trabzon'da karantinadaki vatandaşlar adına hatıra ormanı oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-05-05 18:20:09 -
Trabzon'da karantinadaki vatandaşlar adına hatıra ormanı oluşturuldu

TRABZON (AA) - Almanya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon'daki yurtta karantinaya alınan vatandaşlar adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Almanya'dan gelen 356 Türk vatandaşından 280'inin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Fuat Sezgin Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Karantinada tutulan vatandaşlar adına görevlilerce, yurdun bahçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında oluşturulan hatıra ormanındaki fidanlara da karantinadaki vatandaşların isim ve memleketlerinin yazılı olduğu kağıtlar asıldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fuat Sezgin Yurdumuzda karantina sürecindeki misafirlerimiz adına, fidan dikme etkinliği gerçekleştirdik. İleriki yıllarda yurdumuzda barınan öğrencilerimiz karantina hatıra ormanındaki ağaçların gölgesinde serinleyecek." ifadesini kullandı.

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