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Aktüel

Trabzon'da kaçak içki operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:17:07 -
Trabzon'da kaçak içki operasyonu

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sahte ve kaçak içki üretip piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yabancı uyruklu Z.G. ve G.B, kaçak içki üretiminde kullandıkları malzemelerle yakalandı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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