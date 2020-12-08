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Aktüel Trabzon'da itfaiye erleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Trabzon'da itfaiye erleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:41:40 -
Trabzon'da itfaiye erleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TRABZON(AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan itfaiye personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal ve itfaiye personeli, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Daire Başkanı Bal, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman", haber kategorisinde de Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" fotoğraflarına oy verdi.

Bal, AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların hepsinin ayrı güzellikte olduğunu ifade ederek "Fotoğraflarda çok fazla emek var. Bunların içerisinde itfaiyeciliğe ve insana dokunan, devletimizin de yapmış olduğu hizmetleri gösteren fotoğrafları seçmeye çalıştım. Yıl içerisinde dünyada yaşanan olaylarda insanlığa nasıl faydalı hizmetler yapıldığını göstermesi açısından düzenlenen yarışma çok değerli." dedi.

AA foto muhabirlerini tebrik eden Bal, tüm personele çalışmalarında başarı diledi.

İtfaiye erleri ise yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde de Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğraflarına oy kullandılar.

İtfaiye eri Temel Er, dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlık çalışanlarının fotoğraflarından etkilendiklerini belirterek şunları kaydetti:

"2020 yılı unutamayacağız bir yıl olarak anılara kazındı. Bu yıl içerisinde depremler, askerlerimizin çığ altında kalması gibi nice acı olaylarla karşılaştık. Bu olayları ve olaylar sırasında yaşanan duyguları yansıtan kareler çok güzel. Arkadaşlarla birlikte seçim yaparken gerçekten zorlandık ama daha çok bu süreçte ailesinden uzakta kalan ve kendinden çok insanları düşünen sağlıkçılarımızdan yana oyumuzu kullandık. Gerçekten hepsi birbirinden güzel, kaliteli fotoğraflar."

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