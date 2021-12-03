  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Trabzon'da "işaret dili konseri" düzenlendi
Yerel

Trabzon'da "işaret dili konseri" düzenlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla organize edilen işaret dili konserinde İstanbul Kültür Üniversitesi İşaret Dili Korosu sahne aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 21:10:00 - 2021-12-03 21:11:31
Trabzon'da "işaret dili konseri" düzenlendi

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser öncesinde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Trabzon'da ilk defa işaret diliyle konser düzenlediklerini söyledi.

Engellilerin önündeki engelleri kaldıran anlayışla daha güzel projeleri hayata geçireceklerini belirten Genç, İskenderpaşa Otoparkı'nda yapılacak engelsiz yaşam merkezi projesinin ocak ayında ihaleye çıkacağını aktardı.

Genç, "En mutlu köy projesiyle engelli kardeşlerimizi toprakla buluşturarak 6 sera, kümes hayvanları ve engellilere dönük el sanatları atölyeleriyle bir kafeteryadan oluşan projemizi de tamamladık. Onu da ocak ayında ihaleye çıkıyoruz. Bu projelerimizi çeşitlendirmeyi istiyoruz." şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinden oluşan İşaret Dili Korosu, Karadeniz'e özgü birçok parçayı işaret diliyle izleyiciyle buluşturdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Altın alın, toprak için son şans' demişti! Kaan Sarıaydın’ın son uyarısı bomba: Yapmayın, üzülürsünüz
Ekonomi

'Altın alın, toprak için son şans' demişti! Kaan Sarıaydın’ın son uyarısı bomba: Yapmayın, üzülürsünüz

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında 'Altın alın, toprak için son şans' uyarısında bulunan stratejist Kaan Sarıaydın bu k..
Abdullah Ağar 'Bu çok nadir bir durum' diyerek duyurdu
Gündem

Abdullah Ağar 'Bu çok nadir bir durum' diyerek duyurdu

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, yakalanıp Türkiye'ye getirilen PKK'lı Pervin Arslan ile ilgili çarpıcı detayları paylaştı...
TÜİK’i basmak istedi, kapıdan içeri alınmadı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şovu elinde patladı
Gündem

TÜİK’i basmak istedi, kapıdan içeri alınmadı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şovu elinde patladı

Sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'ndan randevu istediğini fakat alamadığını belirterek, "Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay