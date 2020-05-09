  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan Sera Gölü Yolu yeniden ulaşıma açıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 01:05:56 -
Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan Sera Gölü Yolu yeniden ulaşıma açıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sera Gölü yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, etkili yağış sonrası ilçenin Sera Gölü mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

Heyelan sonrası Sera Gölü yolunun tek şeridi bir süre ulaşıma kapandı.

Yolda araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından Karayolları ekiplerince yapılan çalışma sonucu yol kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı