Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan Sera Gölü Yolu yeniden ulaşıma açıldı
TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sera Gölü yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, etkili yağış sonrası ilçenin Sera Gölü mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
Heyelan sonrası Sera Gölü yolunun tek şeridi bir süre ulaşıma kapandı.
Yolda araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından Karayolları ekiplerince yapılan çalışma sonucu yol kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.