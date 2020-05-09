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Aktüel

Trabzon'da heyelan nedeniyle iki mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 18:51:45 -
Trabzon'da heyelan nedeniyle iki mahallenin yolu ulaşıma kapandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle iki mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Heyelan bölgesinde incelemede bulunan Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, ilçede dün geceden itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Fındıklı, Konak, Harmanlı, Başdurak ve Orta mahallelerde irili ufaklı heyelanlar meydana geldiğini söyledi.

Heyelan nedeniyle Fındıklı ve Orta mahalle ile ulaşımı sağlayan yolun kapandığını bildiren Gürsoy, ekiplerin yolu açmak için çalışmaları sürdürdüğünü aktardı.

Başkan Gürsoy, Konak, Harmanlı ve Başdurak mahallelerindeki yollarda ise ulaşımın kontrollü sağlandığını ifade etti.

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