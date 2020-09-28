Trabzon'da G.Antep hazırlığı başladı
Süper Lig’de sahasında Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, Gaziantep FK ile yapacağı 4. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Bugünü izinli geçirecek Trabzonspor, salı günü Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.