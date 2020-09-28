  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzon'da G.Antep hazırlığı başladı
Spor

Trabzon'da G.Antep hazırlığı başladı

Süper Lig’de sahasında Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, Gaziantep FK ile yapacağı 4. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:29:00 -
Trabzon'da G.Antep hazırlığı başladı

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Bugünü izinli geçirecek Trabzonspor, salı günü Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı arasında büyük gerilim
Medya

Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı arasında büyük gerilim

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Derin Futbol programında, Acun Ilıcalı'nın Galatasaray-Fenerbahçe derbisini stattan takip etmesine tepki göstere..
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında flaş gelişme! Kritik isim öldürüldü
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında flaş gelişme! Kritik isim öldürüldü

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'daki sözde yetkililer, Ermenistan ordusuna ait kritik bir ismin öldürüldüğünü duyurdu.
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan garip açıklama! ‘Yeni devlet kuruyorlar’
Dünya

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan garip açıklama! ‘Yeni devlet kuruyorlar’

Ankara’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, YPG’nin ayrı devlet kuracağını idd..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı