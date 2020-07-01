Trabzon'da fındıkta rekolte tespitine başlandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da 2020 ürünü fındık rekoltesinin tespiti için komisyon çalışmalarına başlandı.

Trabzon Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda fındıkla ilgili kesimlerin temsil edildiği komite tarafından belirlenecek rekolte için bu yıl Trabzon'un tüm ilçelerinde çotanak sayımı yapılacağı bildirildi.

Sahil, orta ve yüksek kesimlerde örnekleme yöntemiyle rekolte tespiti yapmaya başlayan komisyonun, 8 Temmuz'a kadar sahada çalışmalarını sürdüreceği ifade edilen açıklamada, komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü, Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Karadeniz İhracatçı Birlikleri, FİSKOBİRLİK, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, TZOB ve TMO Trabzon Şube Müdürlüğünün temsilcilerinin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Trabzon'da yaklaşık 65 bin hektar alanda fındık tarımı yapıldığı belirtildi.



