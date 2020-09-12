Trabzon'da evde izolasyona uymayanlara 3 bin 150 lira ceza uygulanacak

TRABZON (AA) - Trabzon'da evde izolasyon kararını ihlal edenlere 3 bin 150 lira ceza verilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca ikametlerinde izolasyonda olmaları gerekirken evlerinden ayrılan veya bu karara aykırı davrananlara, ilgili mevzuat uyarınca 3 bin 150 lira ceza uygulanacak.

Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca bu kişiler Valilikçe yerleştirilecekleri yurtlar veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Öte yandan, Trabzon'da 18 Mart'tan itibaren yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 bin 969 iş yeri, 210 bin 82 kez denetlendi. Denetlenen 890 iş yeri ve buralardaki 94 kişiye toplam 110 bin 419 lira cezai işlem uygulandı.

Bu arada, 65 yaş ve üzeri için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1041 kişiye 421 bin 862 lira, maske kuralını ihlal eden 753 kişiye ise 677 bin 700 lira ceza verildi.