  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Trabzon'da eğitime kar yağışı arası
Yerel

Trabzon'da eğitime kar yağışı arası

Trabzon Valiliği kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 20:24:00 -
Trabzon'da eğitime kar yağışı arası

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise) halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerinde ise 15 Mart Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay