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Aktüel

Trabzon’da balık fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan bir balık fabrikasının soğuk hava deposunda bugün akşam saatlerinde çıkan yangın 4 saat süren uğraşlar sonucunda söndürüldü.

2020-04-18 22:56:33 -
Trabzon’da balık fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan bir balık fabrikasının soğuk hava deposunda bugün akşam saatlerinde çıkan yangın 4 saat süren uğraşlar sonucunda söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesinde özel bir şirkete ait balık fabrikasının soğuk hava deposunda bugün akşam 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü duman kütlesi kapladı. Yangına ilk olarak fabrika çalışanları ile Çarşıbaşı Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye çevre ilçelerden ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangında bir soğuk hava deposu çalışanı dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye gönderilirken, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

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