Trabzon'da "ata tohumu"nu koruma projesi hayata geçirilecek

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) desteğiyle "ata tohumu"nu korumak amacıyla proje hayata geçirilecek.

DOKA'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmasını sağlamak, istihdamı artırmak ve sosyal girişimcilik ile yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) yürütülüyor.

Program kapsamında, ata tohumunun korunacağı ve yüksek rakımlı yerler için meyve fidanı üretilecek "Sürdürülebilir Üretim ile Gelecek Nesillere Kaynak Aktarımı ve Sosyal Gelişme" projesi hazırlandı.

Projeye ait sözleşme, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel arasında imzalandı.

Adıyaman, proje ile yüksek rakımda oluşturulacak seralar sayesinde bölgenin isimleri ve özellikleri belirlenmiş, kalemleri kayıt altına alınmış fidanlarının yetiştirileceğini belirtti.

Ata tohumlarını koruyacak projenin çok önemli olduğunu vurgulayan Adıyaman, "Ata tohumları, bu topraklardaki mührümüzdür. Bu tohumlar, bu topraklardaki genlerimizdir. Farkımız ve markamızdır. Bu topraklardaki geçmişimiz ve geleceğimiz olan ata tohumlarını gelecek nesillere aktaracak bu projeyi çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adıyaman, proje ile bölgeye özgü doğal değerlerin harekete geçirilmesinin hedeflendiğine işaret ederek "Bu hareket sayesinde sürdürülebilir üretim ile gelecek nesillere yaşam kaynağı sağlamak ve yeni gelir kaynakları vasıtasıyla da istihdamı arttırarak kırsal kalkınmaya katkı sunmayı amaçlıyor. İnanıyorum ki sadece bölgemiz için değil, ülkemiz için de örnek bir proje olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tonya Belediye Başkanı Beşel ise bölgede bulunan birçok meyve çeşidinin aşılama ve fidan üretim konularındaki bilgi ve üretim sahası eksikliğinden dolayı kaybolduğunu, kalanların da tehlike altında olduğunu söyledi.

Proje sayesinde yüksek rakımda oluşturulacak seralarda yörenin tohum ve fidanlarının yetiştirileceğini anlatan Beşel, şunları kaydetti:

"Bu sayede yöre çeşitlerimiz, ata tohumlarımız korunmuş olacak ve aynı zamanda yüksek rakımda kurulacak bahçeler için ideal fidanları yetiştirmiş ve doğacak riskleri ortadan kaldırmış olarak ülke üretimine katkı sunacağız. Proje kapsamında fidan ve sebze üretimine paralel olarak mevcut durumda ziyan edilen meyveler ile üretilen fidanlardan elde edilecek meyvelerin değerlendirilebilmesi için meyve ve sebze işleme tesisi kurulacak."

Sürdürülebilir Üretim ile Gelecek Nesillere Kaynak Aktarımı ve Sosyal Gelişme Projesi kapsamında, yörede yetişen meyve ve sebzelerden pekmez, reçel, marmelat hazırlanacak, bazıları da kurutulacak. Ürünlerin bir kısmından ise turşu kurulacak ve sirke hazırlanacak.

Üç aşamalı projenin ilk aşamasında bölgede var olan mevcut meyve ağaçlarının tespiti yapılacak. İkinci aşamada kurulacak seralarda hem ata tohumları hem de fidanlar üretilecek. Üçüncü aşamada da meyve üretim fabrikası kurularak tüm meyveler değerlendirilecek.

Proje, Tonya, Şalpazarı, Düzköy, Çarşıbaşı, Beşikdüzü ve Vakfıkebir'in oluşturduğu, "büyük liman" olarak adlandırılan bölgede uygulanacak.