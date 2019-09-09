Trabzon'da 5 lira için 70 yıllık ağaçları bu hale getirdiler

Araklı ilçesinin Pazarcık Mesire alanında ormanlık alan içerisinde çok sayıda çam ağacı çıra için tahrip edildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler çıra elde edebilmek için ağaç gövdelerini kesici aletler ile tahrip ederken, bazı ağaçların gövdesinin bir hayli inceltildiği görüldü. Yöre halkı çıra alımı sonucunda yaralanan ağaçların ya rüzgârın etkisiyle devrildiğini ya da savunmasız kaldığı için hastalık ve zararlılar nedeniyle kuruduğunu belirterek "Çıra yöreye gelen piknikçiler tarafından mangal tutuşturmak için alınmış. Mangal tutuşturucu jel 5-7 lira arası bir fiyata satılırken, bir ağacın 70-80 yıl gibi çok uzun bir sürede yetiştiği düşünülürse 5 liralık çıra için 70 yıllık ağaçlara zarar veriyor" dediler.