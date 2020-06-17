Trabzon'da 130 milyon liralık içme suyu projesinde ilk kazma 10 Temmuz'da vurulacak

TRABZON (AA) - Trabzon'da, 130 milyon lira bütçeli Trabzon Su Temini Projesi'nde ilk kazma 10 Temmuz Cuma günü vurulacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünün, "Daha yaşanabilir Trabzon" hedefi doğrultusunda içme suyu ve altyapı yatırımlarına ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 130 milyon lira bütçeli Trabzon Su Temini Projesi ile Ortahisar sınırları içindeki 565 kilometrelik içme suyu şebeke hattını yenilemeye hazırlanan belediyenin, bu projeyle eş zamanlı yürüteceği çalışmalara da başlayacağı aktarıldı.

Bu kapsamda Ortahisar ilçesinde 565 kilometrelik içme suyu yenileme inşaatı ile yürüyecek, ilçe sınırları içerisindeki 19 bin metre yağmur suyu, 21 bin 700 metre kanalizasyon hattı inşaatının ihale edileceği vurgulanan açıklamada, "Trabzon Su Temini Projesi'nde ilk kazmanın vurulacağı tarih de olan 10 Temmuz Cuma günü yapılacak ihale kapsamında öncelikli olarak yağmur sularının kanalizasyon hatlarından ayrıştırılması ve denize dökülen derelere karışan kanalizasyon atıklarının ayrıştırılması sağlanacak." ifadesi kullanıldı.

- "Proje, insan ve çevre sağlığı açısından büyük önem taşıyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yağmur suyu hatları ile kanalizasyon hatlarının birbirinden ayrılması işleminin sağlıklı kent için oldukça önemli bir kıstas olduğunu belirtti.

Bu minvalde yeni adımlar attıklarını ifade eden Zorluoğlu, gerek içme suyu ve yağmur suyu gerekse de kanalizasyon anlamında altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Zorluoğlu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ağırlıklı olarak bir arada olduğu Ortahisar'ın proje sayesinde kötü koku sorunundan da kurtulacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günlerde, 'Kötü koku Trabzon'un kaderi değil' demiştim. Bu konuda pek çok adım attık. Şimdi de Ortahisar'ın yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarını ayrıştırıyoruz. Proje, kötü kokuyu da ortadan kaldıracağı için insan ve çevre sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Aynı zamanda bölgedeki vatandaşların hem atık su problemi tamamen ortadan kaldırılmış olacak hem de geçmiş yıllarda yaşanan su baskınlarının önüne geçilecek."



