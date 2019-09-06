Trabzon'da 13 evin yıkımına başlandı Trabzon'da 8 kişinin ölmesine, 2 kişinin kaybolmasına neden olan selde zarar gören 13 evin yıkımına başlandı.

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran’da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu selde hasar gören 13 evin yıkımına başlandı. Trabzon’un Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi kaybolmuştu. Yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye gelerek inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel bölgesinde bulunan 13 evin yıkımını gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Yapılan çalışmaların ardından risk taşıyan evlerin yıkımına başlandı. İş makineleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıma başlanılan bölgede zarar gören 13 ev yıkılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.