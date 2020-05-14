TRABZON (AA) - Trabzon'a çay hasadı için gelecekler kentten 30 gün ayrılamayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere toplandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yaş çay hasadı yapılan illere seyahat izni verildiği anımsatılan açıklamada, bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun da çeşitli kararlar aldığı vurgulandı.

Şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulanan illerden Seyahat İzin Belgesi düzenlenen ÇAYKUR'a kayıtlı çay üreticilerinin, 19 Mayıs Salı günü saat 24.00'ten itibaren Trabzon'a kabul edilecekleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimize gelen çay üreticilerinin 30 gün boyunca ilimizde kalmaları zorunludur. Çay müstahsillerinin ulaşımını sağlayanlar ise 72 saat içinde geri dönebilecekler. İlimize gelen çay üreticilerinin başvuru esnasındaki taahhütleri doğrultusunda, 14 gün boyunca ikametlerinde, çay bahçesi ile çay teslim alanı dışında bulunmamaları, işlerini yürütürken sosyal izolasyon kurallarına uymaları, çay alım merkezlerinde maske takmaları sağlanacak. Sokağa çıkması kısıtlı olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü tarımsal faaliyet yapan çiftçilerimiz ise gerekli izinleri alarak, aile fertleri ile birlikte faaliyetlerine devam edebilecekler."

Açıklamada, kurul tarafından oy birliği ile alınan kararlara uymayanlar hakkında ilgili kanunlar gereği işlem yapılacağı ifade edildi.