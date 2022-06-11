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Eğitim Trabzon Üniversitesine personel alımı
Eğitim

Trabzon Üniversitesine personel alımı

Trabzon Üniversitesine 25 sözleşmeli personel alınacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 11:40:00 -
Trabzon Üniversitesine personel alımı

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversiteye 8 koruma ve güvenlik görevlisi, 7 temizlik çalışanı, 6 büro elemanı, 2 tekniker, birer de diyetisyen ile ısıtma işinde çalışacak destek personeli alınacak.

Belirtilen unvanlarda, yazılı veya sözlü mülakat yapılmaksızın, Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu sınavı (P94), Ön lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (P93), Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (P3) ile puan türü esas alınarak sıralamayla alım yapılacak.

4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvurular, 24 Haziran'a kadar Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına yapılabilecek.

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