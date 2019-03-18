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Trabzon Toptancı Balık Hali son yılların en durgun dönemini yaşıyor

Trabzon BüyükşehirBelediyesine ait Toptancı Balık Hali, son yılların en durgun dönemini yaşıyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:09
Trabzon Toptancı Balık Hali son yılların en durgun dönemini yaşıyor

Trabzon BüyükşehirBelediyesine ait Toptancı Balık Hali, son yılların en durgun dönemini yaşıyor. Balık Haline genellikle kıyı balıkçıların avladığı az miktarda mezgit, istavrit ve barbun gibi balık çeşitlerigelirken, sabahın erken saatlerinde balık almak için gelen çok sayıda esnaf balık alamadan geri dönmek zorunda kalıyor.


Denizlerde av sezonunun sona ermesine 1 aydan az bir süre kalmasına rağmen tezgâhlarda hamsi başta olmak üzere çoğu balık çeşidi pek görülmüyor.


Balıkçılar artık sezon sonuna doğru yaklaşıldıkça balık miktarının azalmasının normal olduğunu belirtirlerken, Trabzon Toptancı Balık Hali’ne genellikle kıyı balıkçıların getirdikleri balıklar mezat usulüyle alıcısını buluyor.


Balık Haline bugünlerde büyük tekneler hamsi başta olmak üzere pek balık getirmezken tezgahlarda genellikle kültür balıkları yer alıyor.


Öte yandan balıkçılar yaklaşık 10 yıldır bugünlerdeki kadar bir durgunluk yaşamadıklarını belirtirlerken, artık kültür balıklarına ağırlık verdiklerini ifade ettiler

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:09
  1. kültür

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