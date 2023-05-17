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Aktüel Trabzon Şehir Hastanesinde inşaat çalışmaları hızlandı
Aktüel

Trabzon Şehir Hastanesinde inşaat çalışmaları hızlandı

Yeniakit Publisher
2023-05-17 18:24:00 -
Trabzon Şehir Hastanesinde inşaat çalışmaları hızlandı

Trabzon’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin yanındaki dolgu alanında yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesi’nin yapım çalışmaları sürüyor.

Yatak kapasitesi bin 461’e tamamlanacak şekilde inşa edilen şehir hastanesinde 4 bin 300 fore kazık kullanıldı. Depreme dayanıklı olarak sismik izolatörlerin de kullandığı şehir hastanesi ile kentteki yoğun bakım kapasitesi 2 katına çıkartılacak.

300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak

283 bin 943 metrekarelik kapalı alana sahip şehir hastanesinde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak. Yoğun bakıma ayrılan yatak sayısı 236, diyaliz yatak sayısı ise 30 olan şehir hastanesinde yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvar yer alacak. 4 bin 300 fore kazığın kullandığı şehir hastanesi depreme dayanıklı olarak inşa edilen 562 sismik izolatör ile korunacak. 2025 yılının Şubat ayında hizmete girmesi planlanan şehir hastanesinin kaba inşaatının ve dış cephesinin ise 2024 yılının ilk ayında tamamlanması hedefleniyor.
Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, “Şehrimizde böyle bir yatırımın yapılıyor olması bizleri hem gururlandırıyor hem de mutluluk veriyor. Şehrimiz için ihtiyaç olan bir şey. Modern yapılara ve hizmetin daha ilerilere taşınmasına ihtiyacımız var” dedi.

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