  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Trabzon okullar tatil mi 17 Ocak? 17 Ocak Pazartesi Trabzon hangi ilçelerde okullar tatil?
Eğitim

Trabzon okullar tatil mi 17 Ocak? 17 Ocak Pazartesi Trabzon hangi ilçelerde okullar tatil?

Trabzon bugün okullar tatil mi? Karadeniz bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Trabzonlu öğrenciler ise yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın Trabzon’da okullar var mı? Trabzon okullar hangi ilçelerde tatil?

Yeniakit Publisher
2022-01-16 22:11:00 -
Trabzon okullar tatil mi 17 Ocak? 17 Ocak Pazartesi Trabzon hangi ilçelerde okullar tatil?

Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Trabzon’da da kar yağışı etkisini sürdürüyor bu sebeple öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. 17 Ocak okullar tatil mi?

Trabzon okullar tatil mi 17 Ocak? 17 Ocak Pazartesi Trabzon hangi ilçelerde okullar tatil?

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğime bir gün süreyle ara verildiğini ifade eden Vali Ustaoğlu, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay