Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Trabzon’da da kar yağışı etkisini sürdürüyor bu sebeple öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. 17 Ocak okullar tatil mi?

Trabzon okullar tatil mi 17 Ocak? 17 Ocak Pazartesi Trabzon hangi ilçelerde okullar tatil?

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğime bir gün süreyle ara verildiğini ifade eden Vali Ustaoğlu, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.